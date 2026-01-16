Primeres paraules de Julio Iglesias després de les acusacions de dos exempleades: "no he coaccionat o faltat al respecte a cap dona"
El cantant ha respost directament a les denúncies
El cantant Julio Iglesias ha negat aquest divendres les acusacions d’abús sexual i coacció formulades per dos exempleades. L’artista, a través del seu perfil oficial d’Instagram, ha declarat amb fermesa: "Amb profunda tristesa, responc a les acusacions realitzades per dos persones que anteriorment van treballar a casa meua. Nego haver abusat, coaccionat o faltat al respecte a cap dona".
Aquesta és la primera vegada que Julio Iglesias (Madrid, 1943) respon directament a les denúncies, revelades dimarts passat per una investigació conjunta dels mitjans elDiario.es i Univisión.
Prèviament, el seu entorn havia indicat a la revista 'Hola!' que "tot s’aclarirà" i que estava "preparant la seua defensa". El cantant ha expressat sentir "molta maldat" davant de la situació, però ha afegit: "encara em queden forces perquè la gent conegui tota la veritat i defensar la meua dignitat davant d’un greuge tan greu". Així mateix, ha agraït el consol rebut de "tantes persones estimadíssimes que m’han enviat missatges d’afecte i lleialtat". La seua esposa, Miranda Rynsburger, ha mostrat el seu suport públicament amb el missatge: "Al teu costat, sempre."
Agències
Les acusacions detallen presumptes fets ocorreguts en propietats d’Iglesias ubicades a la República Dominicana, les Bahames i Espanya. Les denunciants, una empleada de la llar i una fisioterapeuta, descriuen agressions sexuals com penetracions sense consentiment, bufetades, vexacions i humiliacions laborals sistemàtiques, tant a elles com a altres empleades, segons la investigació periodística.
Investigació judicial en curs
La Fiscalia de l’Audiència Nacional ha iniciat una investigació sobre l’assumpte i citarà les dos dones, representades per l’organització Women’s Link, en qualitat de testimonis protegides. Elles van denunciar al cantant el 5 de gener. Per la seua part, Julio Iglesias ha contractat el reconegut advocat madrileny José Antonio Choclán, amb bufet a Madrid i expert en casos de notorietat pública, per gestionar la seua defensa legal davant d’aquestes greus imputacions.
Proves aportades per les denunciants
Les extreballadores que acusen el cantant han aportat un ampli dossier de proves per recolzar les seues al·legacions. Aquest material inclou documents laborals, fotografies, enregistraments, missatges de WhatsApp, registres de trucades i sol·licituds de permisos migratoris de Julio Iglesias als governs d’Espanya, les Bahames i la República Dominicana, segons van informar elDiario.es i Univisión.
Ampliació de les denúncies
En una roda de premsa celebrada a Madrid dimarts passat, l’equip legal de Women’s Link va anunciar que el Ministeri Públic espanyol prendrà declaració a les denunciants. Giovana Ríos, directora executiva de l’organització, va revelar que altres dones que van ser treballadores de l’artista s’han posat en contacte amb elles. No obstant, va evitar esmentar si també van ser presumptament víctimes del cantant, abstenint-se d’oferir dades per protegir la seua intimitat.