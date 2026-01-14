PERSONATGES
Julio Iglesias, truà més que senyor?
Dos extreballadores de les seues mansions del Carib l’acusen d’agredir-les sexualment durant la seua jornada el 2021. Denuncien vexacions físiques i verbals i Fiscalia ha obert una investigació
Dos antigues empleades del servei domèstic a les mansions de Julio Iglesias han denunciat davant de la Fiscalia de l’Audiència Nacional haver patit agressions sexuals per part del cantant, segons revela una investigació d’eldiario.es en col·laboració amb Univisión Noticias. Els testimonis corresponen a treballadores que asseguren haver prestat servei per a l’artista el 2021 a les seues residències de la República Dominicana i les Bahames.
Les dones descriuen un entorn laboral marcat pel control, l’assetjament i l’abús de poder durant la seua etapa treballant amb Iglesias, que llavors tenia 77 anys. El cantant es va llaurar fama de faldiller, de milers de conquestes, i tenia actituds clarament masclistes fins i tot davant les càmeres amb fans, companyes de professió i inclús periodistes.
La treballadora del servei domèstic afirma que va ser pressionada per mantenir trobades sexuals amb el cantant, avui de 82 anys, en les quals assegura haver patit vexacions físiques i verbals, així com penetracions sense el seu consentiment. Tant ella com una companya, que exercia com a fisioterapeuta, relaten que, a part dels tocaments, eren sotmeses a humiliacions durant la jornada laboral. Segons expliquen, aquests encontres es produïen gairebé sempre amb la presència –i, en ocasions, la participació– d’una altra empleada de rang superior.
Les dos dones “van ser entrevistades en repetides ocasions al llarg de més d’un any i han ofert relats consistents i coherents”, assenyala la investigació, que afegeix que “les seues declaracions han estat contrastades amb abundant documentació, entre la qual fotografies, registres de trucades, missatges de WhatsApp, visats, informes mèdics i altres documents”.
Una de les empleades afirma a més que estaven obligades a sotmetre’s a proves mèdiques, incloses revisions ginecològiques, tests d’embaràs i anàlisis per detectar malalties de transmissió sexual.
Elena Cabrera, una de les autores de la investigació, va assegurar ahir a la Cadena Ser que les vestien amb uniformes que “recordaven els vestits de les esclaves de Simón Bolívar. No li agrada que s’engreixin i les pesa perquè estiguin flaques com a ell li agrada”. L’article, firmat per cinc periodistes, assenyala que el cantant no ha respost a cap dels intents de contacte. La Fiscalia de l’Audiència Nacional ja ha obert diligències d’investigació.
La ministra d’Igualtat, Ana Redondo, va demanar ahir que s’investiguin “fins al final” aquestes acusacions. La líder de Sumar, Yolanda Díaz, Més Madrid i el PSOE també van sol·licitar actuar contra el cantant, a qui va defensar Isabel Díaz Ayuso. “Les dones violades i atacades són a l’Iran, amb el silenci còmplice de la ultraesquerra. La Comunitat de Madrid mai contribuirà al desprestigi dels artistes i menys al del cantant més universal de tots”, va publicar en xarxes socials.
José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, va confirmar que continuarà sent Fill Predilecte de la ciutat.
D’altra banda, l’editorial Libros del Asteroide, que va publicar El español que enamoró al mundo, llançarà una nova edició revisada de l’obra.
De l’actuació ‘fantasma’ al Big Ben a un bolo a Andorra
Després de l’èxit de Julio Iglesias al Festival de Benidorm amb La vida sigue igual el 1968, les actuacions del cantant van començar a estar molt sol·licitades a tot el territori estatal. Amb el pas dels anys fins i tot s’ha arribat a afirmar que va actuar a la discoteca Big Ben poc després que obrís, el 1976. L’origen del rumor s’explica pel context de l’època. Després del seu triomf a Benidorm, Iglesias va viure un ascens vertiginós i es va donar per fet que hauria passat per la majoria de sales emblemàtiques del circuit nocturn. Tanmateix, tot apunta que es tracta d’una actuació fantasma: no existeix cap cartell, crònica de premsa ni fotografia que confirmi aquest concert. La persistència del mite contrasta amb actuacions perfectament documentades. El 1989, Julio Iglesias va actuar a Andorra la Vella, a l’Estadi Comunal, davant d’uns 8.000 espectadors. També va ser a Barbastre, on va participar en el Festival del Vi Somontano el 2001. Una altra de les poques anècdotes que vinculen el cantant madrileny amb Lleida es remunta al 1985, quan alumnes de l’escola Enric Farreny li van enviar una carta convidant-lo a participar en el programa La ràdio a l’escola, de Ràdio Lleida, missiva que el mateix Iglesias va arribar a respondre.