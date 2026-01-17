‘Alcarràs’, sisena pel·lícula catalana amb més espectadors
Alcarràs, la pel·lícula que Carla Simón va rodar a Lleida el 2022, es manté entre els films catalans de més èxit. Més de 403.000 persones han vist aquesta cinta (tant en versió original com subtitulada o doblada al castellà), situant-se així en el sisè lloc del rànquing, que lidera El 47 (2024), amb més de 650.000 espectadors. Prop dels 600.000 va aconseguir l’any passat Wolfgang, mentre que el tercer lloc és per a un clàssic, La plaça del Diamant (1982), amb 503.000. Al davant d’Alcarràs se situen Casa en flames (474.000) i Pa negre (439.000).