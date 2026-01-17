Un tema del lleidatà Yung Rajola, cançó oficial de la Volta a Catalunya
El músic lleidatà Yung Rajola –nom artístic de Quintí Casals– posarà banda sonora a les edicions del 2026 de la Volta Ciclista a Catalunya, amb la seua cançó Addicte a la serotonina. L’artista es va proclamar ahir vencedor del concurs iCatVolta, al ser la proposta que va acumular més vots (un total de 368) al web del certamen, amb aquest tema pop “de ritme sostingut i esperit hedonista”, segons assenyalen des de l’organització. “Ganes infinites de veure els millors ciclistes de Catalunya pedalant al ritme” de la cançó, va publicar el cantant ahir en el seu compte d’Instagram després de l’anunci dels resultats, i va agrair els qui el van votar.
Yung Rajola va publicar el tema a totes les plataformes digitals el passat 7 de gener com a cinquè avanç del seu tercer treball discogràfic, acompanyat d’un videoclip dirigit per Àlex Alcalde.
El concurs iCatVolta va nàixer el 2021, de la col·laboració entre la Volta Ciclista Catalunya i iCat, i des d’aleshores ha comptat amb cançons dels també lleidatans Sexenni, entre altres bandes. La competició esportiva viurà la 105a edició masculina del 23 al 29 de març i la 3a edició femenina del 19 al 21 de juny.