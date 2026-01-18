FESTES
La pluja venç els Tres Tombs
Lleida es queda sense la desfilada de carrosses i la resta d’actes es van desenvolupar a cobert. A Sanaüja, Torà i la Seu d’Urgell, van sortir amb impermeable i paraigua per mantenir la tradició
Lleida es va quedar ahir sense poder veure els Tres Tombs de Sant Antoni a causa de la incessant i abundant pluja que va caure durant tot el matí. Si bé l’Associació Cultural i Recreativa Els Pagesos va suspendre la desfilada de carrosses, carruatges, cavalls i tractors –que aquest any havia d’estrenar un nou recorregut, començant des del recinte de les Firetes i passant per Cappont–, la resta de propostes de la jornada es van poder celebrar sota cobert, com un esmorzar popular als Camps Elisis i la missa a l’església de la Puríssima Sang. Així mateix, al migdia va tenir lloc l’entrega dels Premis Horta de Lleida 2026 a la Llotja (més informació a la pàgina 47). El president de l’entitat, Marc Vives, va assegurar que “aquest divendres ja vam avisar els participants de fora de Lleida que no vinguessin per les previsions de pluja” encara que l’organització tenia l’esperança “de poder treure carrosses amb els tractors”. Davant de la possibilitat de portar a terme la desfilada de cara als propers dies, Vives va dir que es valorarà amb la Paeria. Aquesta tarda, a les 18.00, està previst l’Aplec d’escala en hi-fi de Sant Antoni al Teatre de l’Escorxador.
Paral·lelament, a Sanaüja, la pluja no va impedir portar a terme el recorregut, en el qual van participar quatre cavalls acompanyats dels grallers Canyacrec. Els veïns van sortir als carrers protegits amb paraigües i impermeables per no perdre-s’ho. També hi va haver benedicció d’animals per part del rector i la tradicional degustació de coca, figues i mistela. Una sessió de ball i la rifa popular van culminar la festivitat. A Torà, també hi va haver Tres Tombs amb diferents tractors beneïts pel rector de la localitat. Per la seua part, els pagesos de la Seu d’Urgell van ser els més matiners, ja que a les 6.00 del matí van sortir als carrers per preparar l’escudella, una tradició amb més de 120 anys d’història. En total, es van repartir 11.000 racions d’aquest plat, segons Ràdio Seu. El bisbe d’Urgell, Josep-Lluís Serrano, va presidir la missa solemne.
Avui està previst que Penelles, les Borges Blanques, Balaguer i Os de Balaguer celebrin els seus Tres Tombs.