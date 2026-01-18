Premien els impulsors de l’Horta
Llorenç Saura, el Celler de Sanui i l’activista Marina Pifarré, reconeguts en els X Premis Horta. En un acte celebrat ahir a la Llotja de Lleida
La Llotja de Lleida va acollir ahir al migdia l’entrega dels Premis Horta 2026, que van celebrar la desena edició, en el marc de la festivitat de Sant Antoni Abat. Els guardons van reconèixer Llorenç Saura, per la seua trajectòria de promoció i desenvolupament de l’Horta; el Celler de Sanui, per les aportacions a la innovació en l’activitat agrària (va recollir el premi l’enòleg Pere Escudé); i Marina Pifarré, per la seua trajectòria com a activista feminista i defensora de l’Horta. Saura li va dedicar el premi al seu pare, que va ser qui el va animar a treballar a l’Horta de Lleida i Escudé va assegurar que, “per a nosaltres (el Celler de Sanui), innovar mai va ser allunyar-nos de la terra, sinó entendre-la millor”. Per la seua part, Pifarré va dedicar el reconeixement a “les dones del mercat que ens alimenten, les mestresses de casa que cuiden les seues famílies i les nostres mares”, va dir, i va afegir: “Les dones mouen el món i sense fer soroll, encara tenen temps de cuidar-lo.” Tots els premiats van rebre com a obsequi un quadre de l’artista lleidatà Miguel de Ibarbia Mangrané.
L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, va felicitar els guardonats i va subratllar que l’Horta “és un exemple de sostenibilitat, compromís, qualitat i cohesió”, a més d’un patrimoni natural, social i econòmic clau per a la ciutat. Així mateix, va anunciar que els veïns del territori obtindran la condició de residents a tota la zona urbana per beneficiar-se de descomptes als aparcaments. Paral·lelament, va destacar la instal·lació de 40 càmeres addicionals per reforçar la seguretat, la millora dels punts de recollida de residus i l’habilitació de noves parades de transport a demanda a Grealó, Quatre Pilans i la Plana del Bisbe.
Finalment, el president de l’Associació Cultural i Recreativa Els Pagesos va felicitar els guardonats i va lamentar que, per les inclemències del temps, no es pogués celebrar la tradicional desfilada de carros i els Tres Tombs.