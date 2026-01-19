Avisen que el sector de les cures necessitarà més treballadors estrangers per cobrir la demanda
Empresaris i experts destaquen en una jornada a Lleida que la falta de mà d'obra autòctona fa que els nouvinguts ja ocupin més de la meitat d'aquests llocs de treball
L'envelliment de la població farà créixer la demanda de mà d'obra per treballar en el món de les cures i caldrà recórrer cada cop més a treballadors estrangers perquè la població autòctona rebutja de forma majoritària aquestes feines. Així s'ha constatat aquest dilluns en una jornada organitzada per Pimec Lleida sobre la gestió dels fluxos migratoris. El president de la patronal, Borja Solans, ha indicat que els nouvinguts ja suposen el 50% dels treballadors del món de les cures i de les empreses de llar i la xifra, ha dit, anirà a l'alça. Segons Ferran Camas, catedràtic de Dret del Treball i Seguretat Social, cal que "les empreses tinguin facilitat per anar a buscar estrangers als seus països i portar-los per treballar com a cuidadors".
Camas, que també dirigeix la Càtedra d'Immigració, Drets i Ciutadania de la Universitat de Girona, ha assenyalat que un dels esculls a superar a l'hora d'aconseguir les autoritzacions de treball és el reconeixement de la situació nacional d'ocupació. Aquest supòsit permet fer contractacions quan en el mercat laboral interior no hi ha personal amb el perfil professional adequat, o bé és molt escàs.
"En el sector de les cures, de persones que cuiden altres persones, s'està detectant que no hi ha treballadors autòctons que vulguin ocupar aquestes feines i, per tant, seria bo que les empreses tinguessin facilitat per anar a buscar estrangers als seus països i els portessin aquí per treballar com a cuidadors o cuidadores", ha manifestat el catedràtic.
Durant la jornada, el segon tinent d'alcaldia de la Paeria de Lleida, Carlos Enjuanes, ha assenyalat que el padró recull que el 18,76% de la població de la ciutat –27.000 persones– té més de 65 anys i que les previsions indiquen que aquest percentatge s'enfilarà fins a un 22 o 28% d'aquí a deu anys. "L'augment del nombre de persones grans o amb dependència genera un espai d'ocupació i integració per a persones migrades", ha afirmat.
Nou reglament de migració circular
A Catalunya el pes de la mà d'obra estrangera també és molt elevat en sectors com l'agricultura, on acaparen el 70% de l'ocupació, o l'hostaleria, on representen el 36% dels treballadors. "La població nouvinguda és imprescindible per a la continuïtat de les empreses", ha defensat el president de Pimec Lleida, Borja Solans.
En el cas de l'agricultura els empresaris es mostren expectants davant els avenços normatius al voltant de l'anomenada migració circular, és a dir, aquells acords que permeten la contractació de treballadors en origen per un període de màxim de nou mesos, amb la condició que després retornin al seu país. Camas ha indicat que la normativa estatal aprovada recentment sobre la gestió col·lectiva de contractacions en origen per al 2026 hauria d'agilitzar aquests processos. Tanmateix, la llei obliga els empresaris a facilitar-los l'allotjament, a garantir-los feina durant almenys el 85% del període temporal, a proporcionar-los un servei d'orientació i a informar-los en el seu idioma.
D'altra banda, Pimec ha exposat la lentitud burocràtica a l'hora de resoldre els expedients de regularització per arrelament malgrat els canvis en la llei d'estrangeria, que va reduir de tres anys a dos anys el període exigit de permanència a l'Estat. "El que no podem fer és canviar la normativa i que després tinguem un embut d'onze o dotze mesos per resoldre els expedients", ha lamentat Solans.
Aportació "estructural" al mercat de treball
Durant la jornada, representants dels sindicats UGT i Comissions Obreres han defensat que l'aportació de la mà d'obra estrangera és "estructural" per mantenir el sistema productiu, però han reclamat que es garanteixin els seus drets laborals, especialment en sectors amb una elevada temporalitat, salaris baixos o un elevat nivell de subcontractació.
Per la seva banda, el subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín, ha destacat que la taxa d'activitat dels treballadors estrangers a l'Estat és gairebé del 70% i que aquest col·lectiu aporta el 10% dels ingressos a la Seguretat Social, però suposa "només un 1% de la despesa". "Contribueixen clarament al PIB del nostre país i al sosteniment del sistema de pensions", ha conclòs.
L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, i la delegada del Govern a Lleida, Núria Gil, també han participat en la jornada organitzada per Pimec davant mig centenar d'empresaris.