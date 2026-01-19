CELEBRACIONS
Beneïts siguin els animals
La celebració dels Tres Tombs a la demarcació de Lleida arriba a municipis com Balaguer, Linyola o Sidamon. La festa reuneix mascotes i carros en una jornada marcada per la tradició
La demarcació de Lleida va viure ahir una nova jornada marcada pels Tres Tombs de Sant Antoni, amb celebracions en municipis com Balaguer, Linyola o Sidamon. A Linyola, la celebració es va concentrar especialment durant el matí, amb una àmplia programació pensada per a tots els públics.
Al llarg de la jornada, el municipi es va omplir d’activitat amb un mercat de productes artesanals i de proximitat, un corral d’animals i diferents propostes lúdiques que van atreure famílies i visitants. Els més petits van ser protagonistes gràcies als tallers infantils organitzats per la colla gegantera Gratali, on van poder elaborar capgrossos i corones de forma creativa i participativa.
L’acte més destacat de la festa va ser la benedicció dels animals i la celebració dels Tres Tombs pels carrers del poble, un moment central i esperat que va reunir cavalls, ponis, mascotes i veïns. A causa de l’amenaça de pluja, totes les activitats previstes es van traslladar a la pista descoberta i al pavelló poliesportiu.
A Balaguer, diumenge va tenir com a escenari principal la plaça Mercadal. La jornada va començar amb la benedicció dels animals i, seguidament, es va celebrar el concurs de carrosses. Va guanyar On són les papallones?, seguida de Setze jutges d’un jutjat, amb una menció especial per a Pagesia de supervivència. Després de l’entrega de guardons, va ser el torn dels tractors, que van completar els Tres Tombs. La festa a Balaguer es va desenvolupar al llarg de tot el cap de setmana. Dissabte, dia del sant, es van celebrar diferents actes religiosos, com la benedicció dels panets de Sant Antoni.
Per la seua banda, Sidamon també es va afegir a la celebració de Sant Antoni i, després de la missa de diumenge, va tenir lloc la benedicció dels animals i les mascotes.