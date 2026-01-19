AVIACIÓ
Els aeroports lleidatans tanquen un 2025 de rècord
Lleida-Alguaire bat tots els seus registres en nombre d’operarciones. Andorra-la Seu té el millor resultat en passatgers
Els aeroports de Lleida-Alguaire i d’Andorra-la Seu d’Urgell, gestionats per la Generalitat, van assolir l’any passat un rècord de passatgers i operacions. En total, 73.008 persones van utilitzar aquestes infraestructures, un 30% més que el 2024, i es van efectuar 48.394 operacions de vol, un 45% més.
L’increment s’explica “principalment”, per l’augment de l’activitat en el de Lleida, amb un rècord absolut d’operacions des de la seua inauguració, amb 42.207. Aquesta xifra supera en 7.116 el segon millor registre el 2021 (35.091) i suposa un 50% més que el 2024 (28.112). Va registrar 53.848 viatgers, la tercera millor xifra i un 36% més que en l’exercici anterior.
Va mantenir el 2025 la ruta d’Air Nostrum a Palma i els vols d’estiu a Eivissa i Maó, els procedents de Polònia del turoperador Itaka i un al Caire, a més de xàrters vinculats a desplaçaments d’equips esportius. Per a aquest any, la principal novetat serà el retorn de la companyia sueca Quality Travel, que tornarà a oferir paquets d’esquí de Noruega i Suècia al febrer i al març.
Així mateix, l’aeròdrom compta des de l’any passat amb una residència de pilots, en la qual actualment hi ha una cinquantena d’alumnes, es va incorporar l’empresa MITS de manteniment aeronàutic i va acollir proves del projecte europeu Niu.link.
Per la seua part, l’aeroport Andorra-la Seu d’Ugell va aconseguir el 2025 nou rècord de passatgers amb 19.160, gràcies a les connexions regulars amb Palma i Madrid dos dies a la setmana. Això representa un increment del 18% respecte al 2024, quan se’n van comptabilitzar 16.188. Així mateix, va registrar 6.187 moviments, un 15% més que els 5.396 de l’any anterior. També va assolir un acord amb els operadors de parapent d’Organyà.
De cara a aquest any 2026, està prevista una ampliació de les instal·lacions amb l’objectiu de respondre a l’elevada demanda d’espais d’hangar. Aquest projecte inclou la construcció de nou hangars en un terreny de 7.200 metres quadrats.