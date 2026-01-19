SALUT
La Marató de Donants de sang obté 652 donacions a Lleida
La Marató de Donants de Sang de Catalunya, celebrada entre els passats dies 8 i 17, va aconseguir 10.236 donacions de sang, plasma i plaquetes, de les quals 652 corresponen a Lleida. Un dels objectius era atreure joves, però la meitat dels donants (380) van ser persones d’entre 45 i 65 anys. Del total de Lleida, el 8,3% (54) van ser persones que van donar per primera vegada, i la majoria tenen 25 i 34 anys (divuit donants) o entre 18 i 24 (tretze).