Torrelameu celebra la Tamborinada de Sant Sebastià amb Pau Culleré

Torrelameu va celebrar dissabte la tradicional Tamborinada de Sant Sebastià, en el marc de la festa major del municipi, i va comptar amb el cantant de Balaguer Pau Culleré com a tamboriner major. A causa de la pluja, l’acte es va celebrar a la Casa de la Vila i es preveia la participació d’una seixantena de persones. Es tracta de l’única festa a Catalunya en la qual es toquen tambors en honor a un sant i la tradició es remunta a fa més d’un segle.

