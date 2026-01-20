ENOLOGIA
Divuit cellers de la DO Costers del Segre, a la Barcelona Wine Week
La fira se celebrarà entre el 2 i 4 de febrer
Divuit cellers de les set subzones de la Denominació d’Origen Costers del Segre se citaran entre el 2 i el 4 de febrer a la Barcelona Wine Week. Per facilitar la participació dels cellers lleidatans, la DO ha contractat un espai comú de 150 metres quadrats que reunirà una quinzena de firmes mentre que d’altres participaran en estands propis o col·lectius de diferents formats.
Isidre Ribalta, president de la DO Costers del Segre, assenyala que “l’alta participació de cellers és un senyal del dinamisme i cohesió de la denominació lleidatana, que destaca per elaborar uns vins frescos i aromàtics gràcies al clima continental de la demarcació”. Així mateix, afegeix que la representativitat de cellers de la Noguera, Garrigues, Pallars, Raimat, Segrià, Urgell i Valls del Riucorb “ajudarà a mostrar la diversitat i el potencial dels nostres vins”.
Els cellers participants en la fira són: Boldú Viticultors, de Verdú; Carviresa de Tàrrega; Castell d’Encús de Talarn; Castell del Remei de Penelles; Cérvoles de la Pobla de Cérvoles; Clos Plons de l’Albagés; Costers del Sió de Balaguer; Lagravera d’Alfarràs; L’Olivera de Vallbona de les Monges; Mas Blanch i Jové de la Pobla de Cérvoles; Mas Ramoneda d’Artesa de Segre; Matallonga de Fulleda; Purgatori-Família Torres de Juneda; Solana Roivert de Salàs de Pallars, Tomàs Cusiné del Vilosell; Raimat de Raimat; Vinya els Vilars d’Arbeca, i Vinya l’Hereu de Seró. El certamen comptarà amb més de 1.300 expositors, un 4% més, i 90 denominacions d’origen. Es preveuen 13.500 reunions de negocis amb compradors procedents de mercats estratègics d’Europa, Amèrica i Àsia.