AGRICULTURA
Tòfona rècord de 616 grams recollida a les Garrigues
L’exemplar va ser plegat per l’empresa Farré Vidal a Bovera. El clima acompanya i en permet una producció abundant
La comarca de les Garrigues ha estat escenari d’una nova fita a la producció de tòfona negra. Divendres passat, l’empresa Farré Vidal, amb finques al municipi de Bovera i amb més de 30 anys d’experiència en el sector, va plegar un exemplar de 616 grams, el de més pes obtingut fins ara per l’explotació i molt per sobre del seu rècord anterior, que se situava al voltant dels 300 grams. Segons explica Manel Farré, responsable del projecte familiar, la tòfona va ser venuda tot just mitja hora després de ser collida, ja que existeix una demanda específica de peces de gran mida. “No és habitual, però quan apareix una tòfona així, l’interès és immediat”, assenyala. Aquest nou rècord a les Garrigues se suma a altres exemplars excepcionals plegats aquesta temporada a l’Estat. El passat mes de desembre, a Iruecha (Guadalajara), es va localitzar una tòfona negra de 614 grams, un pes lleugerament inferior a l’assolit ara a les Garrigues. Tal com afirma Farré, la troballa coincideix amb una campanya favorable, marcada per unes pluges més abundants que l’any anterior. Els preus, que varien cada dia segons la producció i la demanda, se solen situar aproximadament entre 200 i 400 euros per quilo, tot i que no és una dada exacta.
Malgrat les onades de calor, la pluviometria més abundant ha permès un bon desenvolupament d’aquest fong, molt sensible a l’excés de temperatura durant els prop de nou mesos que dura el seu cicle de creixement.