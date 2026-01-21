SEGRE
Arrels obté els 12.000 € per renovar els seus pisos

Estan destinats a persones vulnerables

La directora d’Arrels, Rosa Majoral, en un dels pisos. - ACN

La Fundació Arrels Sant Ignasi ha aconseguit recaptar els 12.000 euros necessaris per millorar els pisos de suport de l’entitat. Segons va informar ahir, els donatius serviran per a la renovació del mobiliari, millorar els espais comuns i la creació d’ambients més “dignes, acollidors i funcionals”. L’entitat va voler agrair a la ciutadania la seua solidaritat amb la campanya Fes d’aquest pis una llar. En els propers mesos començaran a portar a terme les reformes.

Arrels Sant Ignasi compta amb nou pisos de suport per a persones en situació d’exclusió social a la capital del Segrià, amb una oferta de vint-i-dos places. Amb el pas dels anys, molts d’aquests habitatges han acollit històries diferents, i el seu ús continuat ha provocat que alguns espais i habitacions necessitin una renovació. Els pisos de suport estan pensats com un trampolí per a persones en situació de vulnerabilitat. Participen en tallers i activitats i reben suport psicològic i un acompanyament en la formació i recerca de feina.

El 2024, l’entitat va atendre 230 persones que dormien al carrer a Lleida ciutat i el 2025, 145.

