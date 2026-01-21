ASSOCIACIONS
Aspros va atendre prop de 1.000 usuaris el 2025
La fundació ofereix més de vint serveis d’acompanyament
“Per a moltes persones amb discapacitat, Aspros és la seua família”, va afirmar el director executiu de l’entitat, Enric Herrera, ahir durant el segon esmorzar corporatiu organitzat per la fundació. Segons va explicar, durant l’any passat, al voltant de 1.000 persones van utilitzar els serveis de l’entitat lleidatana, de les quals 679 van rebre acompanyament continuat. El president, Delfí Robinat, que va assumir recentment el càrrec, va destacar la prioritat de “donar a conèixer Aspros i explicar millor la feina que fem” i va alertar de la fragilitat financera del sector social pels retards en els pagaments de l’administració. “La solidesa econòmica és clau per garantir la continuïtat dels projectes”, va afegir.
Actualment, la fundació ofereix més de vint serveis amb atenció integral i compta amb 595 professionals, 169 dels quals amb discapacitat. En l’àmbit residencial, 106 persones van utilitzar serveis de llar o residència, xifres que es mantenen estables respecte a anys anteriors. De cara a aquest exercici, Aspros centrarà les seues iniciatives en el dret a l’envelliment digne de les persones amb discapacitat, l’atenció a conductes complexes i l’abordatge del trastorn de l’espectre autista, a més d’impulsar el Club Aspros, l’Escola Aspros i els programes de voluntariat.