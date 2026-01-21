SEGRE
transport

Totalment suspès el servei de Rodalies de Catalunya fins que es confirmi la "seguretat" a tota la xarxa

INFÀNCIA

CaixaProinfància ‘acompanya’ 360 menors a Lleida

Una de les activitats del programa de la Fundació La Caixa. - FUNDACIÓ LA CAIXA

Una de les activitats del programa de la Fundació La Caixa. - FUNDACIÓ LA CAIXA

Publicat per
Redacció

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

El programa CaixaProinfància de la Fundació La Caixa va acompanyar al llarg de l’any passat més de 360 nens i adolescents de prop de 180 famílies en situació de vulnerabilitat a Lleida, oferint-los suport educatiu, social i familiar. El programa, actiu des del 2007, proporciona serveis de reforç educatiu, activitats de lleure i temps lliure, acompanyament psicosocial i suport a les famílies, a través d’una extensa xarxa d’entitats socials i en coordinació amb els serveis públics.

Segons dades de la Fundació La Caixa, el 84,7 per cent dels menors atesos aconsegueixen graduar-se a l’acabar l’ESO, una xifra 2,6 punts percentuals superior a la taxa mitjana estatal. A més, el nivell d’abandó escolar a l’acabar la Secundària entre els participants del programa se situa sobre el 3,5 per cent.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking