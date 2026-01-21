Una lleidatana, entre les millors promeses de l’alta cuina
Aina Perelló figura a la llista dels 50 aspirants al guardó de Le Cordon Bleu
La lleidatana Aina Perelló, natural d’Alpicat, es troba entre els 50 joves seleccionats que participen en la XIV edició del Premi Promeses de l’Alta Cuina de Le Cordon Bleu Madrid, un dels certàmens gastronòmics més prestigiosos d’Espanya. La jove estudiant aspira a situar-se entre els deu finalistes i representar Lleida en una de les cites formatives més rellevants del panorama culinari estatal. Perelló, de 19 anys, és la representant del Jesuites Sarrià-Sant Ignasi de Barcelona, una de les 30 escoles de 20 províncies presents en el concurs. En la primera fase del certamen, els participants han enviat un vídeo seguint unes bases tècniques comunes i la concursant lleidatana ha optat per preparar una guatlla farcida a la catalana amb patata suflé, puré de coliflor i demi-glace de guatlla. Les receptes ja estan disponibles al canal de YouTube del premi i al web oficial (pr.easypromosapp.com/p/998068), on el públic pot votar les seues propostes favorites. La votació popular se sumarà a la valoració del jurat professional de Le Cordon Bleu per seleccionar els 10 finalistes, que s’anunciaran el 23 de febrer. Els dos primers classificats obtindran beques de 24.000 € i 9.000 € per continuar la seua formació a Le Cordon Bleu.
Perelló assegura que “la cuina és una cosa de la qual he gaudit des de petita i que he après de la meua àvia, ja que passava molt temps amb ella”. A més, la lleidatana compta amb experiència al Teresa Carles de Lleida, el Malena de Gimenells i el luxós Dragsholm Slot de Dinamarca.
“Sempre he sabut que em volia dedicar a la cuina i la beca m’ajudarà a experimentar i desenvolupar plats creatius”, afegeix.