OBITUARI

Mor l’escriptora i guionista Anna Fité

Anna Fité. - ACN

L’escriptora especialitzada en literatura infantil i juvenil, guionista i periodista Anna Fité va morir ahir als 67 anys d’edat. Amb una llarga trajectòria en el món de la narrativa i els mitjans de comunicació, també era autora de teatre familiar i dinamitzadora cultural. Fité va escriure per a programes infantils de televisió com Barrio Sésamo i Los Lunnis (TVE), contes i novel·les infantils i juvenils, Sopa de menta amb picarols, El bosc meravellós, La Mofeta presumida, i cantates infantils. Va guanyar el primer premi Emili Teixidor per a primers lectors amb El concert més animal, entre altres novel·les.

