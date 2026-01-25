TRANSPORTS
Adif pren mesures "urgents" i mobilitza "tots els recursos" per les inspeccions en 23 punts clau de la xarxa de Rodalies
El gestor treballa per "minimitzar el risc de noves incidències" i restablir el servei "amb absolutes garanties"
Adif ha fet més d'un centenar d'inspeccions en "zones sensibles" de la xarxa de Rodalies i també ha pres mesures "urgents" de reparació de les vies afectades, segons afirma en un comunicat emés aquest diumenge.
Declara que ha mobilitzat "tots els recursos" per actuar en 23 punts crítics, dos més dels que ha indicat el Govern, amb la finalitat de restablir el servei "amb absolutes garanties de fiabilitat i minimitzar el risc" de noves incidències.
Pel que fa a les inspeccions, el gestor diu que "ha intensificat" les revisions en talussos, túnels, ponts, plataformes i altres estructures, sobretot en els trams pròxims a la costa, després del temporal de l'última setmana.
Per altra banda, les 23 actuacions es reparteixen per les províncies catalanes; 4 a Lleida, 9 a Tarragona, 5 a Barcelona i 5 a Girona. Segons explica Adif, el conjunt de mesures està "acordat i coordinat" amb Renfe, la Generalitat, l'Estat i el col·lectiu de maquinistes, implicats en l'explotació ferroviària. Val a dir que dijous passat els maquinistes es van negar a circular fins que es garantís la seguretat.
En una publicació a X, el ministre de Transports, Óscar Puente, ha especificat que les obres de reposició del talús de l'R1, molt proper a la costa, ja estan enllestides. Aquesta línia és la que divendres a la tarda va patir un despreniment entre Maçanet – Massanes i Blanes, que va desencadenar en una nova aturada del servei de Rodalies després de l'accident mortal a Gelida.
Adif també indica que ha destinat personal de vigilància per comunicar "de forma immediata" qualsevol "anomalia" que pugui afectar el servei.