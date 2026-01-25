INFÀNCIA
Atesos 264 casos d’abús infantil
Durant l’any passat, a les cases Barnahus ubicades a Lleida i la Seu d’Urgell. Més de seixanta menors tenien de 0 a 6 anys i, en set de cada deu actuacions, les víctimes eren nenes
Les cases Barnahus de Lleida i la Seu d’Urgell van atendre l’any passat un total de 264 víctimes d’abusos sexuals a menors d’edat. A aquests caldria afegir els 334 casos que s’havien registrat en els dos serveis entre febrer (mes en què van començar a ser operatius) i desembre del 2024. Són xifres aportades a SEGRE per la conselleria de Drets Socials i Inclusió. Per vies d’entrada a aquest servei d’atenció, tant els cossos de seguretat com Educació i Sanitat informen del mateix percentatge, un 20% cada un. També es van notificar des de la direcció general de Prevenció i Protecció de la Infància i l’Adolescència, entitats, serveis socials o Justícia, entre d’altres.
Segons les xifres del departament, a la casa de Lleida es van atendre 198 casos de nens i adolescents que haurien patit violència sexual. D’aquests, el 42,61% tenien de 13 a 17 anys; el 31,25%, de 7 a 12; i el 26,13% eren nens i nenes de 0 a 6 anys. En el servei d’atenció de la Seu, el 2025 es van registrar 66 casos, dels quals el 43,3% tenien entre 7 i 12 anys; el 40%, de 13 a 17; i el 16,67%, de 0 a 6 anys. Per un altre costat, prop del 77% de les víctimes ateses en tots dos espais eren nenes i adolescents. Els centres Barnahus uneixen en un sol espai l’acompanyament psicològic, la teràpia amb gossos, la possible declaració judicial gravada (prova preconstituïda) al menor i altres serveis. Això evita la revictimització i implica la col·laboració de diferents departaments com Interior, Salut, Educació i Justícia. Els abusos intrafamiliars són els més difícils de detectar, denunciar i tractar, per la qual cosa acompanyen les famílies perquè facin el pas. Tanmateix, l’atenció es fa malgrat que no hi hagi denúncia.
El 2018, encara sense Barnahus, la taxa d’abusos era de 2,8 casos per cada 10.000 nens, passant als 3,7 el 2020 amb la primera casa a Tarragona als 6,6 el 2023 i els 16,5 el 2024. Les de Lleida i la Seu d’Urgell es troben en espais provisionals. Sobre això, la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, va anunciar, en una entrevista a SEGRE, que al de la Seu s’està acabant la tramitació dels concursos i inici d’obra que es preveu en les properes setmanes. I al de Lleida està previst començar les obres de la seu definitiva durant el primer semestre d’enguany. Així mateix, la consellera va destacar que es tracta d’un model nou “amb molt espai per recórrer”, ja que fins i tot, va apuntar, “es podria aplicar a altres tipus de violència”.