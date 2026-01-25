CONSUM
Crear comunitat i salut mental amb els videojocs
Els experts destaquen l’impacte social sobre els usuaris, com alleujar l’estrès
L’ésser humà sempre ha utilitzat el joc com una eina d’alleujament dels seus problemes, de diversió i de connexió amb el seu entorn. Aquest fenomen va experimentar un important canvi a partir de 1947, quan es va inventar el primer joc electrònic interactiu que utilitzava una pantalla electrònica. A començaments dels anys 50 es van crear els primers videojocs, com Nimrod, i avui dia constitueixen una de les principals formes d’entreteniment a tot el món.
Tanmateix, els experts parlen d’una perspectiva més àmplia dels videojocs, que inclou beneficis en la salut mental i el benestar, així com millores en l’aprenentatge i en les habilitats laborals. L’Associació Espanyola de Videojocs (AEVI) ha publicat l’informe Power of Play, on corrobora l’evolució i l’ús social cada vegada major d’aquest tipus de jocs al voltant del món.
El projecte, en el qual es va entrevistar 24.216 usuaris majors de 16 anys de 21 països del món, conclou que el 81 % dels enquestats se senten estimulats mentalment pels videojocs i que també els proporcionen alleujament a l’estrès. Entre els menors de 35 anys, un 73 % destaca que els jocs els ajuden a sentir-se menys aïllats i que han tingut experiències positives en conèixer persones a través dels videojocs.
Les persones joves són les que més utilitzen els jocs digitals, com constata l’informe d’AEVI, on un 63 % dels enquestats són menors de 45 anys. Aquests destaquen la comunitat que es crea a les plataformes online i com són una eina per alleujar el seu estrès. Tanmateix, l’edat mitjana del jugador és de 41 anys.
Pel que es refereix al gènere, el 51 % dels enquestats va seleccionar «masculí» i el 48 %, «femení». No obstant, l’estudi constata que les dones majoritàriament utilitzen el mòbil per jugar (un 64 %) i que l’ordinador de sobretaula o el portàtil és d’ús reduït (només un 15 % de les usuàries). En canvi, els homes fan més ús d’aquests dispositius i de les consoles de videojocs, amb un 27 % respectivament.
Amb referència als gèneres de jocs, el puzle és el més utilitzat per les dones, amb gairebé un terç de les usuàries, i el menys utilitzat són els jocs de rol, amb un 18 %. Els homes fan un ús diferent, amb més de la meitat dels enquestats consumint jocs d’acció, mentre que els jocs de rol, d’habilitat i d’atzar són els que menys destaquen (un 22 % cada un).
A Espanya, un 53 % dels pares afirmen que jugar a videojocs ha impactat positivament en la seua relació amb els seus fills. Un terç dels enquestats destaca que els permeten continuar un passatemps que de cap altra manera no podrien realitzar, i un 42 % respon que han influït en la seua carrera professional i/o educativa de manera positiva. Els principals gèneres de videojocs són els puzles (48 %), l’acció (44 %) i, a diferència de les dades a escala global, l’habilitat i l’atzar (31 %).
En conjunt, l’estudi d’AEVI confirma el poder del joc en la millora del desenvolupament cognitiu i el suport a la salut social i mental.