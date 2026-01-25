RELIGIÓ
Verge Blanca, 80 anys de patronatge
Va ser proclamada patrona de la ciutat de Lleida el 1946 pel papa Pius XII. Commemoració ahir de l’efemèride a l’oratori de la Mare de Déu de l’Acadèmia Mariana
L’any 1946, el papa Pius XII va proclamar la Verge Blanca de l’Acadèmia com a patrona de la ciutat de Lleida. Ahir es va commemorar el 80 aniversari d’aquesta declaració amb una santa missa que va tenir lloc a l’oratori de la Mare de Déu de l’Acadèmia Mariana. El bisbe de Lleida, Daniel Palau, va recordar durant l’homilia que, vuit dècades enrere, el bisbat i l’ajuntament lleidatà van sol·licitar conjuntament a la Santa Seu el patronatge de la verge. “És important anar junts”, va afirmar. I, en aquest sentit, també va remarcar el fet que una ciutat comparteixi la seua devoció per la patrona. “Ens posa en el bon camí per humanitzar-nos, suposa entrar en el camí del diàleg, de la humilitat,” va comentar. “Calen espais en els quals les paraules vagin amb un ritme pausat, que es puguin entendre o puguin debatre. La ciutat no es construeix només per la voluntat d’uns quants”, va afegir. Finalment, Palau també va reivindicar que “la nostra advocació per Maria ens permeti fer una ciutat on prevalguin les persones, més que l’asfalt i l’economia”.
La missa va comptar amb l’assistència d’autoritats de la Paeria de Lleida i de la subdelegació del Govern central, així com desenes de fidels que van omplir l’oratori.
Història devota
Els orígens de la devoció per la Verge Blanca de l’Acadèmia es remunten al segle XIX, quan una greu epidèmia de còlera va fer estralls en la població i els lleidatans van implorar la seua protecció. Va ser el 5 de gener del 1946 quan el papa Pius XII va proclamar la verge com a patrona de Lleida.