Dos models de cotxe de Tesla es deixaran de produir pel seu baix volum de vendes
La companyia utilitzarà les fàbriques d’aquests vehicles per impulsar el robot Optimus
Tesla ha anunciat el cessament de producció dels seus vehicles Model S i Model X en la primera meitat d’aquest any per reorientar la seua estratègia cap a la robòtica avançada. La companyia nord-americana destinarà una inversió de 20.000 milions de dòlars (16.700 milions d’euros) a la fabricació del seu robot humanoide Optimus, basat en intel·ligència artificial, a més d’impulsar el desenvolupament del seu sistema de conducció autònoma.
La planta de producció de Fremont, a Califòrnia, on fins ara s’acoblaven els Model S i Model X, serà reconvertida per a la creació de robots Optimus. Elon Musk, conseller delegat de Tesla, ha avançat que en "pocs mesos" l’empresa presentarà el robot Optimus 3, una versió millorada capaç d’aprendre a realitzar tota mena de tasques mitjançant la visualització de vídeos. Així mateix, la companyia preveu augmentar la producció i modernitzar les seues instal·lacions mitjançant infraestructures basades en intel·ligència artificial.
El Model S i Model X seran retirats de la línia de producte a causa del seu baix volum de vendes en comparació amb els Model 3 i Model Y, que presenten preus considerablement més assequibles. Als Estats Units, el Model S, un sedan de luxe, costava al voltant de 95.000 dòlars (uns 79.380 euros), mentre que el SUV Model X assolia gairebé els 100.000 dòlars (83.570 euros).
Inversió milionària en xAI d’Elon Musk
Tesla també té previst invertir uns 2.000 milions de dòlars (1.672 milions d’euros) en xAI, la qual cosa suposarà una important injecció de capital per a l’empresa emergent d’intel·ligència artificial d’Elon Musk, malgrat que la votació dels accionistes de l’any passat no va aconseguir obtenir l’aprovació necessària.
L’empresa automobilística va firmar aquest mes un acord per adquirir accions preferents com a part de l’última ronda de finançament de xAI, segons es desprèn de l’informe de resultats del quart trimestre. Ambdues companyies també han subscrit un "acord marc" per enfortir la seua relació i "millorar la capacitat de Tesla per desenvolupar i desplegar productes i serveis d’IA al món físic".
Expansió dels robotaxis a noves ciutats nord-americanes
Tesla ha comunicat que el seu objectiu és expandir el seu negoci de robotaxis a Dallas, Houston, Phoenix, Miami, Orlando, Tampa i Las Vegas durant la primera meitat d’aquest any. Els robotaxis es van llançar per primera vegada a Austin el juny de l’any passat.
Resultats financers: benefici reduït a la meitat
Tesla ha experimentat un dràstic descens en els seus resultats econòmics, retallant pràcticament la meitat el seu benefici net, amb una caiguda del 46% respecte a 2024. La companyia va tancar l’any amb uns guanys de 3.794 milions de dòlars (3.173 milions d’euros), segons l’informe de resultats publicat aquest dimecres.
El cost mitjana més gran per vehicle a causa d’una menor absorció de costos fixos per a certs models, l’augment en les tarifes aranzelàries i més despeses operatives es troben darrere d’aquesta caiguda del benefici, segons ha informat l’empresa nord-americana. Les vendes van retrocedir un 3% interanual, fins 94.827 milions de dòlars (79.313 milions d’euros). Tesla va entregar aproximadament 1,63 milions de vehicles a nivell global durant l’any, la qual cosa suposa un retrocés del 8,42% en les seues vendes.