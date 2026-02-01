Es busquen cambrers, paletes, camioners i metges, els llocs de feina més difícils de cobrir
Cambrers, cuiners, paletes, camioners, infermers, cuidadors o metges de família són algunes ocupacions en les quals el servei públic d’ocupació estatal (SEPE) ha detectat que existeixen llocs de feina dels quals pràcticament dos de cada deu resulten impossibles de cobrir.
L’"Observatori de les ocupacions" del SEPE assenyala que el nombre de vacants ha anat augmentant en els últims anys, des de les 56.000 de 2014 fins les gairebé 150.000 de 2024, mentre que a tancament del tercer trimestre de 2025 se superaven les 152.000, d’acord amb les últimes dades de l’enquesta trimestral de cost laboral que publica l’Institut Nacional d’Estadística (INE).
Són xifres que no arriben a l’1 % de l’oferta laboral, per sota de la mitjana europea del 3 %, segons destaca l’observatori, que assenyala que una tercera part de les vacants pertanyen al sector públic i posa com a exemple que el 80 % de llocs sense cobrir en l’àmbit de les cures l’hauria de proveir l’Administració Pública.
Del total de vacants, només un 2,1 % es cobreix sense dificultat, mentre que el 79,3 % es considera de difícil cobertura i el 18,6 % d’impossible cobertura.
El SEPE atribueix la situació a l’envelliment de la població i al rebuig de les condicions laborals, principalment en la construcció i l’hostaleria, però també al desajust entre el que les empreses demanden i la formació dels treballadors en les ocupacions de qualificació mitjana i alta.
Hostaleria, construcció, activitats sanitàries i transport són els sectors amb més desajust, encara que també destaca l’agrícola, que reclama la necessitat de persones immigrants, la qual cosa contrasta -segons el SEPE- amb el fet que molts espanyols se’n vagin a la verema francesa, on troben millors condicions de treball.
També discorda amb l’alt nombre de persones aturades, 2,47 milions a tancament de 2025 segons l’enquesta de població activa (EPA), si bé l’observatori indexi que molts nacionals a l’atur són reticents a cobrir ofertes de baixa qualificació.
El 2025 un total de 25.767 persones migrants van poder treballar a Espanya a través del programa de gestió col·lectiva de contractacions en origen (GECCO), una xifra rècord que va superar els més de 20.000 participants de 2024 i els 19.000 de l’any 2023.
Els programes GECCO, que van començar a funcionar fa més de vint-i-cinc anys, consisteixen en la tramitació i concessió simultània d’autoritzacions de residència i treball per a estrangers extracomunitaris que no es trobin ni resideixin a Espanya.
El Marroc va copar el passat exercici, amb el 81 % de contractacions realitzades, de les quals nou de cada deu són per a dones amb una edat mitjana de 43 anys empleades en explotacions agrícoles.
Una altra via que obre la possibilitat de buscar els perfils vacants fora d’Espanya és el catàleg d’ocupacions de difícil cobertura que elabora trimestralment el SEPE, es publica al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) i permet la tramitació de l’autorització inicial de residència temporal i feina dirigida a l’estranger.
El catàleg és restrictiu, se cenyeix a llocs per als quals no existeixen candidats i que es repeteixen per tot el territori, com són la majoria d’ocupacions dins del sector de la marina mercant.
El de l’últim trimestre de 2025 inclou mariners, pilots de vaixell mercant, oficials radioelectrònics, mecànics, maquinistes, untadors de màquines, contramestres, mossos de coberta, calderers i frigoristes navals, juntament amb cuiners, cambrers i majordoms de vaixell.
També recull diferents especialitats en l’àmbit de la construcció i l’edificació, com a fusters metàl·lics, instal·ladors electricistes i gruistes, a més d’entrenadors i esportistes professionals.