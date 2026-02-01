Centres Especials de Treball de Lleida defensen el seu paper integrador enmig de la incertesa sobre el seu finançament
L'atenció integral dels equips d'especialistes dels centres contribueixen al benestar de les persones amb discapacitat
Centres Especials de Treball (CET) de les comarques de Ponent reivindiquen el seu paper clau en la integració laboral i social de persones amb discapacitat enmig d'un escenari d'incertesa sobre el seu finançament. D'una banda, hi ha els endarreriments que la Generalitat acumula en el pagament del finançament públic que reben de l'any 2025, que ha obligat els centres a avançar i endeutar-se per poder mantenir l'activitat. De l'altra, temen una possible retallada dels ajuts al personal de suport del centre, l'anomenat l'Equip Multidisciplinari de Suport (EMS). Aquests equips vetllen per la integració no només laboral dels treballadors, sinó també la social i centres com l'Associació Alba de Tàrrega reivindiquen el seu paper "molt necessari".
Els Centres Especials de Treball (CET) contribueixen a la integració laboral de persones amb discapacitat i risc d'exclusió social que, d'una altra manera, tindrien dificultats per accedir al mercat ordinari. La seva repercussió, però, no es limita a l'aspecte laboral, sinó que va més enllà i afecta per complet la vida de les persones que hi treballen.
Això es deu, en part, a l'Equip Multidisciplinari de Suport (EMS), que acompanya i vetlla per la integració laboral i social en tots els àmbits quotidians dels treballadors. Això inclou des d'aspectes quotidians com poden ser la tramitació de documentació i la participació en activitats esportives i de lleure, fins a decisions rellevants com ara rebre acompanyament en l'objectiu d'una persona de viure sola o en la transició cap a la jubilació.
Per tot plegat, de l'Associació Alba de Tàrrega, demanen a la Generalitat que pagui els endarreriments i que mantingui el pressupost per a l'EMS, ja que, per contra, podria "afectar profundament" l'acompanyament "molt necessari" que l'equip multidisciplinari de suport ofereix als treballadors, ha explicat la treballadora social Sarai Josa.
L'EMS és un equip que han de tenir tots els CET i està format per psicòlegs i treballadors socials, a més de monitors. A la pràctica, les persones que l'integren es converteixen en "figures de referència" per a les persones que treballen als centres, ja sigui per temes relacionats amb la feina o del seu dia a dia, ha explicat el monitor del CET de l'Acudam, Ruben Sanahuja.
"No és només un lloc de treball, sinó una mirada integral de la vida d'aquesta persona per intentar que compleixi tots aquells desitjos o arribar a totes aquelles metes que es proposi", afegeix Josa. Això inclou àrees diverses, com poden ser acompanyament psicològic, tramitació de documentació, seguiment per emancipar-se o plans de jubilació, entre altres.
És el cas del Josep Maria Coma, que porta des del 2007 darrere la barra del restaurant El Gat, que forma part de l'Associació Alba. Li queda poc per jubilar-se i l'EMS li fa un seguiment perquè quan arribi el moment, tingui una jubilació activa amb activitats i contacte social. "M'ajuden, quan tinc un problema vaig a parlar amb la psicòloga i també parlo amb la treballadora social per altres temes", explica Coma.
En el mateix sentit s'expressa José Antonio Planillo, treballador del CET de l'Acudam des de fa 20 anys, que explica que qualsevol problema que té, dins i fora de la feina, el pot consultar amb la psicòloga o treballadora social de l'EMS. "No sé com seran les altres empreses, però com aquí, sens dubte, no ho crec", ha indicat.
Per la seva banda, Arantxa Expósito fa 14 anys que treballa al servei de neteja de l'Associació Alba i, a banda de destacar l'acompanyament que reben de l'entitat, també reivindica el dret al treball de les persones amb discapacitat. "Una persona amb discapacitat pot tenir un treball normal com tot el món, no fa falta discriminar perquè siguem diferents perquè som capaços de fer-ho tot i no ens hem d'encasellar en una feina", remarca.
El CET d'Acudam dona feina actualment 68 persones amb discapacitat. En el cas d'Alba, en són 73 que treballen als diferents serveis de l'àrea empresarial de l'entitat. La facturació del CET d'Alba de l'any 2024 va ser d'1,17 milions d'euros, xifra que suposa un 46% dels seus ingressos totals, i la intenció de l'entitat és poder incrementar aquest percentatge per reforçar la seva autonomia.
Pel que fa al conjunt de la demarcació de Lleida, hi ha un miler de persones amb discapacitat que treballen a CET i que reben suport d'un Equip Multidisciplinari de Suport. A Catalunya, aquesta xifra representa 10.000 llocs de treball, com va alertar l'entitat Dincat a finals de l'any passat.