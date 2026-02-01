Diumenge amb retards de 20 minuts a l'R2 Sud per una incidència a la infraestructura entre Sants i Bellvitge

SEGRE
Els trens de l'R2 Sud de Rodalies circulen aquest diumenge amb retards que poden superar els 20 minuts de mitjana per una incidència a la infraestructura entre Sants i Bellvitge, segons ha informat Renfe. També hi ha demores d'uns 20 minuts a l'R4 entre Sant Vicenç de Calders i Sant Sadurní d'Anoia derivades de les limitacions de velocitat. Ahir dissabte unes obres programades a Juneda (Garrigues) van ampliar el servei alternatiu per carretera de les línies R13 i R14 fins a Lleida, en lloc de fer-ho fins a Vinaixa. Rodalies opera aquest diumenge a la majoria de línies amb demores en freqüències habituals per les limitacions de velocitat i mantenint els trams amb servei alternatiu de bus per la revisió de punts que s'està fent a la xarxa.

