Expert recomana descartar el dejuni i la dieta astringent per combatre la gastroenteritis vírica
Els experts recomanen una correcta hidratació, evitar el dejuni i extremar les mesures d’higiene per prevenir complicacions i frenar el contagi del norovirus
La gastroenteritis vírica és una patologia freqüent durant els mesos d’hivern, igual que el refredat o la grip, i afecta especialment els menors de cinc anys i les persones grans, col·lectius amb un risc més elevat de patir complicacions. Segons els experts, per combatre-la no es recomana ni el dejuni ni la dieta astringent, ni tampoc el consum de refrescos o begudes isotòniques.
Així ho assenyala Julio Maset, metge de Cinfa, que explica que la gastroenteritis és “una inflamació de l’estómac causada per determinats virus que altera la capacitat de l’intestí per regular l’absorció i la secreció d’aigua i sals”. Aquesta alteració es manifesta amb símptomes com diarrea, vòmits, febre habitualment baixa i dolor abdominal. Un dels principals riscos és la deshidratació, que pot ser greu en infants i persones d’edat avançada, i que es pot detectar a través de signes com la boca seca, la manca de llàgrimes en plorar o la disminució de l’orina.
El contagi es pot produir fins i tot abans que apareguin els símptomes i alguns dies després de la recuperació, ja que el virus és present en les deposicions i els vòmits. En el cas del norovirus, un dels agents més comuns, la transmissió pot donar-se a través d’aliments o líquids contaminats, compartint estris o tocant superfícies infectades i portant-se després les mans a la boca. Per aquest motiu, Maset insisteix en la importància d’extremar les mesures d’higiene, especialment el rentat freqüent de mans i la desinfecció de superfícies.
Pel que fa al tractament, els símptomes solen durar d’un a tres dies i la malaltia acostuma a remetre sola amb una correcta hidratació. L’objectiu principal és evitar la deshidratació mitjançant la ingesta de líquids formulats específicament per reposar sals i minerals, com els sèrums de rehidratació oral que es venen a les farmàcies. Aquests s’han de prendre a petits glops cada quinze o trenta minuts per facilitar-ne la tolerància.
Contràriament a la creença popular, no cal deixar de menjar: es recomana reprendre l’alimentació habitual tan aviat com sigui possible, optant per aliments suaus i evitant els rics en greixos o sucres. Els antibiòtics i els antidiarreics no són útils en les infeccions víriques i poden empitjorar el quadre. Davant de signes de deshidratació o si els símptomes persisteixen més enllà d’uns dies, els especialistes recorden la importància de consultar el metge.