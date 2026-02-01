PATRIMONI
Lleida encén la llum més solidària
Disset enclavaments de Ponent i el Pirineu se sumen a la cadena mediterrània pels drets dels migrants. En la 10a edició, la iniciativa va comptar amb participants del Marroc i Palestina
Lleida va encendre ahir la seua llum més solidària en la desena edició de la iniciativa Encesa de torres, talaies i talaiots pels drets humans, una acció simbòlica celebrada simultàniament en diferents punts de la Mediterrània per reivindicar la dignitat i els drets de les persones migrants i refugiades. Lleida i la Franja van activar un total de 17 llocs, una xifra que representa gairebé la meitat del conjunt de punts encesos en aquesta edició.
A la capital van participar la Seu Vella, el Castell de Gardeny i el Tossal de Moradilla, que van concentrar els actes principals. S’hi van sumar altres enclavaments de la província com la Col·legiata de Sant Pere d’Àger, les torres de Fontepou i Masos de Millà, Torrebesses, la Creu del Calvari de la Granja d’Escarp i la Torre de l’Homenatge de Verdú, on l’organització va anar a càrrec del col·lectiu Xercavins. Com a la resta de punts, al matí va tenir lloc la lectura del manifest i el cant de Viatge a Ítaca, de Lluís Llach. A la tarda, es va tornar a llegir el manifest i es van encendre les bengales de foc. Des del Pirineu van participar igualment el Palau Abacial del Pont de Suert, i els castells d’Areny de Noguera, Orrit i Montanyana. A aquesta xarxa es van afegir els enclavaments de la Franja, que també van encendre llums: els castells de Viacamp, Lluçars i el dels Comtes de Ribagorça a Benavarri. La seua participació va reforçar el caràcter transfronterer i culturalment compartit de la iniciativa.
Aquest any, la iniciativa tenia previst comptar amb la participació de punts d’encesa a Catalunya, Balears, València, Aragó, Múrcia, Andalusia i Astúries, a més del Marroc i Palestina. Tanmateix, l’organització va haver de cancel·lar l’activitat a les Balears i a les Terres de l’Ebre a causa de les fortes ratxes de vent.