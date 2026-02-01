COMMEMORACIONS
Rosselló recorda el seu campanar
Commemoren el desè aniversari de la caiguda amb activitats intergeneracionals. Veïns van repicar petites campanes i es va projectar un emotiu màping a la façana de l’església
Encara que físicament ja no hi sigui, el campanar de l’església de Sant Pere de Rosselló es manté viu en l’imaginari col·lectiu dels veïns del poble. Aquest fet va quedar patent ahir amb Repica Rosselló, un esdeveniment que va commemorar el desè aniversari de la caiguda de l’estructura –sense deixar ferits o víctimes– i que va comptar amb la participació de diferents associacions i entitats locals, així com amb el suport de l’ajuntament i la parròquia. Es van celebrar activitats intergeneracionals que van congregar desenes de persones a l’església i als voltants, malgrat el vent gèlid que no va deixar de bufar al llarg de la tarda.
Una de les persones promotores de la iniciativa, Vicenta Guàrdia, de l’Associació Mariana, va recordar que “quan es va complir el primer any de la caiguda es va fer un acte multitudinari per recordar-ho, però des d’aleshores no s’havia fet res com avui. El temps ho esborra tot, i per això fem aquesta commemoració, perquè es torni a parlar i es tingui consciència de l’existència del campanar per part de tots”, va dir.
El tret de sortida el va donar una exhibició de la colla sardanista Purpurina, que va rebre els aplaudiments del públic. A continuació, un grup de joves va recordar l’impacte que va tenir el tràgic succés per al poble i els veïns. Posteriorment, l’activitat es va traslladar a l’interior de l’església, on es van exhibir dibuixos fets per nens de l’escola que recordaven la presència del campanar. També es van habilitar espais per jugar i per construir una campaneta, les quals es van fer repicar durant la tarda.
Cap a les set de la tarda va tenir lloc un dels actes més emotius: la projecció d’un màping –realitzat per Lupe Capell Gasol– a la façana de l’església, mostrant imatges del campanar, així com altres d’animades. L’escena es va acompanyar del cant de les corals de l’Escola de Música i de la Flor d’Espígol de Rosselló.
Posteriorment, els assistents van repicar tots alhora les petites campanes i es va llegir el manifest (vegeu el desglossament). Com a traca final, estava prevista l’actuació del grup local Fox System.
Els veïns van fer repicar amb força petites campanes
Repica Rosselló va promoure ahir la celebració d’actes que van implicar la participació de veïns del poble de totes les edats. Una de les activitats més exitoses va tenir lloc dins de la mateixa església de Sant Pere, on es va habilitar un espai per a la construcció de petites campanes. Grans i petits es van divertir creant la seua campaneta, que van fer repicar durant l’esdeveniment i també al final, de manera conjunta, per recordar l’ensorrament del campanar i homenatjar-lo.
Les associacions veuen “necessari” construir un nou campanar
La lectura del manifest va anar a càrrec, en primer lloc, de Pilar Gasol, membre de l’Associació Mariana, que va reivindicar que “un campanar a Rosselló és possible”. En aquest sentit, va afegir: “Qui el farà? Aquells que l’enyorem, que l’hem estimat i l’estimem. Al poble tenim paletes, arquitectes i constructors, i fa falta un o més projectes fets amb il·lusió perquè sigui més fàcil superar l’aspecte econòmic, tant per part nostra com de les administracions”. Així mateix, Gasol va dir que “els campanars mostren la nostra identitat, i el nostre campanar no és només possible, sinó necessari”.En segon lloc, Genís Casanovas, del col·lectiu Ensorrada, va tancar la lectura recordant que, amb l’ensorrament, el gener del 2016, podria haver quedat sepultada també la memòria col·lectiva de l’estructura, però “hem anat veient que aquells records no havien desaparegut, sinó que eren ben vius dins de nosaltres”. D’altra banda, Casanovas va dir que “no demanem la reconstrucció del campanar, encara que estaria bé que s’aconseguís, ja que és el nostre patrimoni”.