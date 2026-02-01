SALUT
Sis anys del primer cas del virus de covid a Espanya
El 31 de gener del 2020, un turista alemany a La Gomera. Poques setmanes després, el Govern central va decretar el confinament
Ahir dissabte es van complir just sis anys des que es va confirmar el primer cas de covid-19 a Espanya. Va ser el 31 de gener de l’any 2020, a última hora de la nit, quan el Centre Nacional de Microbiologia confirmava elprimer positiu de coronavirus en un turista alemany a l’illa canària de La Gomera. En aquell moment, ningú esperava que aquesta malaltia provocaria més de 100.000 morts al país, la declaració de l’estat d’alarma o setmanes de confinament. L’endemà va comparèixer Fernando Simón, llavors director del Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries, i va explicar que l’home presentava “un quadre lleu”.
Les autoritats sanitàries van començar a fer seguiment a les persones amb les quals podia haver tingut contacte a l’illa, així com amb qui havia coincidit en el seu trajecte fins allà. Però el que llavors es va percebre com una situació aïllada, aviat es va convertir en una pandèmia que va transformar la vida de milions de persones i va posar al límit els sistemes sanitaris, econòmics i socials del món.
El virus es va expandir amb una rapidesa vertiginosa: el 3 de març es va confirmar la primera mort a València i, el 14, amb gairebé 6.000 positius i ja 136 morts, el Govern central va decretar l’estat d’alarma i va imposar un confinament inèdit.
A Lleida, el primer cas es va detectar el 9 de març d’aquell any en una veïna de 84 anys de Castellserà. Dos setmanes després, el dia 23, va acabar morint.