CELEBRACIONS
El sometent, tradició i sabor a l’Espluga Calba
La localitat de l’Espluga Calba celebra aquest cap de setmana la festa major, en honor a Sant Blai, amb un protagonista gastronòmic indiscutible, el sometent, un plat típic de la zona que ahir es va servir durant el dinar popular. Elaborat a base d’arengada salada i una salsa lligada amb farina, aigua, all i bitxo, es cuina tradicionalment en una paella. Més d’una desena de parelles de cuiners van participar en l’elaboració, cada una amb la seua versió del plat. El dinar va tenir lloc al pati d’armes del castell i es va prolongar durant tot el matí. Com a complement, hi va haver una mostra de productes artesans, cuinats o elaborats per veïns i veïnes del municipi. A més, aquest any, l’esdeveniment va comptar amb ambientació musical de Swing Gripau. Avui hi ha previst un vermut musical a la sala de ball, amb La Sobretaula.