MÚSICA
L’‘Univers Viñes’ sona a l’Auditori amb l’OJC
L’Orquestra Julià Carbonell (OJC), dirigida per Xavier Pagès-Corella, va oferir ahir a l’Auditori Enric Granados de Lleida el concert Univers Viñes, una de les dos produccions anuals de l’Acadèmia OJC, el projecte pedagògic (amb el suport de la Diputació i l’IEI) que té per objectiu facilitar l’aproximació i el contacte amb una orquestra professional a aquells estudiants que estiguin assolint ja nivells d’excel·lència i que es plantegin la música com una possible opció professional de futur. El concert es va inscriure en la commemoració de l’Any Viñes, amb obres de Debussy, Ravel i Mompou. Com a homenatge al pianista lleidatà es va estrenar la versió orquestral d’una de les poques composicions pròpies de Viñes, En Verlaine mineur. L’OJC també va presentar aquest programa musical dissabte al Teatre Comarcal de Solsona.