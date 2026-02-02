Més d’un centenar de tractors en els Tres Tombs de la Ràpita
El poble de la Ràpita, a la Noguera, va celebrar ahir els tradicionals Tres Tombs en honor a Sant Antoni, informa Eric Garcia. La jornada, que va reunir més d’un centenar de tractors, va arrancar amb un esmorzar popular i activitats infantils, que la breu aparició de la pluja no va aconseguir suspendre. Al migdia van començar els Tres Tombs, primer amb els tractors més antics i després amb maquinària més moderna, que van rebre la benedicció del capellà de la Ràpita. Durant la festivitat, també va destacar la presència d’un carruatge de cavalls al qual podien pujar tots aquells que es van animar a passejar pels carrers del poble. Després de la benedicció, l’organització va oferir a la plaça del poble un petit aperitiu als veïns, abans d’un gran dinar popular al pavelló municipal com a final de la festa.