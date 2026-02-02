TRADICIONS
Passió a Lleida per jugar a la botifarra
Unes 65 parelles s’inscriuen en el primer campionat de les Terres de Ponent d’aquest joc de cartes. Participants de la capital del Segrià i voltants, i també de Reus i Cambrils
Unes 65 parelles de jugadors de les comarques de Lleida i Tarragona es van citar ahir al local social de Rufea en la primera edició del Campionat de Butifarra de les Terres de Ponent. Aquesta iniciativa naix per posar en relleu els jocs tradicionals catalans, crear un esdeveniment social i intergeneracional i posar la capital del Segrià al mapa dels campionats d’aquest popular joc de cartes. “El joc de la botifarra és molt tradicional a les comarques de Ponent i fins ara no hi havia cap competició a Lleida ciutat, per això vam decidir crear-ne una de nova”, va explicar Miquel Ballesté, president de l’Associació de Jocs Tradicionals de Catalunya.La competició va reunir jugadors de Lleida i voltants, així com de Cambrils i Reus. Un d’ells, Manel Rivas, de Menàrguens (Noguera), va recordar que juga a la botifarra des que era adolescent amb els veïns del poble i que amb els seus amics “sempre que podem ens apuntem a competicions”.
Anna Maria Panadés, del Club de Botifarra d’Alguaire (Segrià), també és de les que s’apunten a totes les competicions que pot. “Des que m’he jubilat que hi estic molt aficionada. Penso que és una activitat que va molt bé per a la gent gran”, va comentar. Panadés va afegir que “cada vegada hi ha més dones que hi juguen”.
A més, amb l’objectiu de fomentar l’aprenentatge del joc de la botifarra, també es va habilitar un espai per a jugadors novells i per a aquells que volien aprendre com es juga. Aquesta activitat estava dirigida per professors amb experiència. En el moment d’inscriure’s, Anna Oliver i la seua parella de partides van optar per aquesta modalitat per preparar-se millor de cara a l’any que ve. “Jo jugava molt quan estudiava i ara pràcticament no juguem. Vam pensar que hi hauria els típics que juguen cada tarda i que ens apallissarien”, va confessar aquesta veïna de Lleida.