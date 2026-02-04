INFÀNCIA
L’Orfeó Lleidatà impulsa ‘Viu la Música’ amb una quinzena de nens i nenes
L’Orfeó Lleidatà impulsa el programa Viu la Música en el qual participen cada dimecres un total de 15 nens i nenes d’entre 6 i 9 anys de nou escoles de Lleida ciutat: Joan XXIII, Magí Morera, Pràctiques I, Príncep de Viana, Riu Segre, Sant Jaume, Santa Anna, Col·legi Episcopal i Fedac. El programa pilot compta amb la col·laboració de l’Associació Pare Palau, la Paeria, la diputació de Lleida, la Generalitat, el ministeri de Cultura i la Fundació La Caixa. L’objectiu del programa és “trencar barreres”, generar noves oportunitats educatives i facilitar l’accés a la pràctica musical a menors en situació de vulnerabilitat. L’activitat consisteix en una sessió setmanal orientada a la promoció del benestar, l’empoderament personal i el reforç de vincles socioeducatius.
En un altre ordre de coses, un estudi impulsat per l’Observatori Social de la Fundació Fundació La Caixa, en col·laboració amb la Fundació Europea Societat i Educació, assenyala que les llars amb més renda a Espanya gasten un 18% més en classes particulars. L’informe conclou que aquest reforç escolar “pot amplificar les desigualtats educatives, ja que suposa un cost d’oportunitat més gran per a aquelles famílies amb menys recursos”.