SALUT
Oncologia de precisió contra el càncer
Salut integra la biòpsia líquida per millorar el tractament del càncer de pulmó. El 2025 es van diagnosticar a les comarques lleidatanes 2.549 tumors, patologia que va causar 1.046 morts
El departament de Salut consolida la biòpsia líquida com a prova diagnòstica en determinats càncer de pulmó, dins del model d’oncologia de precisió del sistema públic de salut. Des de la seua implementació, fa un any, prop de 200 pacients ja s’han beneficiat d’aquesta tècnica, que permet analitzar l’ADN tumoral a partir d’una mostra de sang. El càncer continua sent una de les principals causes de malaltia i mortalitat a Catalunya. Segons les xifres fetes públiques ahir per Salut en el marc del Dia Mundial contra el Càncer, s’estima que a les comarques lleidatanes es van diagnosticar l’any passat un total de 2.549 tumors, la qual cosa representa un augment de l’1,9%.
Mentrestant, es van produir 1.046 defuncions a Lleida a causa del càncer, segons les dades de la conselleria, un 3,8% més que un any abans. En el conjunt de Catalunya es van diagnosticar un total de 43.633 casos i hi va haver 17.696 defuncions. En les dones, cal destacar que el càncer de pulmó va superar el de mama com a principal causa de mortalitat per aquesta malaltia. La supervivència als cinc anys del diagnòstic és del 54,2% en homes i del 66,2% en dones. En aquells que es diagnostiquen de manera precoç, com el de mama, supera el 80%.
La detecció precoç és fonamental per a la lluita contra aquesta malaltia. El Servei de Pneumologia de Lleida porta a terme des del maig del 2023 un estudi en el qual han participat 590 voluntaris i ha detectat 21 tumors, el 85,7% en estadi I i, per tant, guaribles amb radioteràpia o cirurgia. Així mateix, l’equip del projecte ja ha posat en marxa la consulta d’infermeria per a les visites successives. També han iniciat l’estudi per avaluar el cost-efectivitat de la implementació del cribratge, pel qual van rebre finançament de La Marató, i a estudiar biomarcadors en sang perifèrica, en mostres respiratòries i en imatge, segons va explicar Jessica González, facultativa especialista d’aquest servei de l’Hospital Arnau de Vilanova i de l’Hospital Santa Maria de Lleida.
Per avui, l’Associació contra el Càncer a Lleida organitza un acte a la plaça Paeria. Dissabte se celebrarà la IV Edició de Corals Contra el Càncer, a Alguaire, i diumenge, Aitona en Marxa contra el Càncer.
Pacients i familiars volen una atenció més humana i integral
Pacients i familiars reclamen una atenció oncològica més humana i integral, que posi la persona al centre de tot el procés assistencial. En els últims anys, la humanització de l’atenció sanitària s’ha convertit en una prioritat, amb projectes artístics al Servei d’Oncologia Radioterápica de l’Arnau de Vilanova de Lleida. Segons les dades recopilades per l’Associació contra el Càncer a Lleida, un 45% de les persones en procés oncològic experimenta malestar, un 20% presenta ansietat i un 18% manifesta símptomes de depressió. Durant l’any passat, l’entitat va atendre 1.300 persones, entre pacients i familiars, oferint serveis psicològics, socials, de fisioteràpia i de voluntariat. Per sensibilitzar sobre la realitat del càncer, promou diferents accions com Braçalets d’esperança en actes esportius, la il·luminació d’edificis públics i el color verd present ena més de 400 comerços.