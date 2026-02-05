CULTURA
Barcelona homenatja Carme Elias, l’actriu que va normalitzar l’Alzheimer
L’actriu Carme Elias va rebre ahir dimecres la Medalla d’Or al Mèrit Cultural de l’ajuntament de Barcelona, una distinció aprovada pel ple el 21 de novembre del 2025.
L’alcalde, Jaume Collboni, que va presidir l’acte al Saló de la Ciutat, va destacar tant la prolongada carrera de l’actriu, de més de mig segle al teatre i al cine, com la “dignitat” amb què ha explicat públicament la seua convivència amb l’Alzheimer. Per una altra banda, l’edil també va ressaltar la contribució “excepcional” d’Elias al desenvolupament “cultural, artístic i social” de la ciutat i va subratllar la seua vinculació amb Barcelona [es va formar a l’Institut del Teatre] i la projecció internacional de la seua carrera.
Al rebre el guardó, Elias es va mostrar emocionada i va agrair l’acompanyament de la família i de les persones presents. “Intento viure el moment present i no pensar en el que ve després”, va afirmar. En un segon moment, l’actriu va llegir un text en el qual va recordar la vocació primerenca, el seu primer mestre de teatre al barri i l’entrada a l’Institut del Teatre.