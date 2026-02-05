Teresa Font, nova directora del Museu Catedral de la Seu d’Urgell
Teresa Font va ser nomenada ahir directora del Museu Catedral de la Seu d’Urgell pel bisbe Josep-Lluís Serrano, en substitució de Josep Maria Mauri. Font, que romandrà en el càrrec durant els propers quatre anys, és llicenciada en Història i Geografia, especialitzada en Història de l’Art per la Universitat de Barcelona (UB). També compta amb un màster en Gestió del Patrimoni i Museologia, igualment per la UB. La nova directora del museu és a més diplomada en Arts i Oficis, especialitzada en gravat i pintura per l’Escola Massana-Escola Llotja de Barcelona. Des de l’any 2013 treballa al Museu Catedral com a tècnica i és la responsable de la gestió de les col·leccions, centrada en la conservació i la documentació. El Museu és una institució de l’Església diocesana de l’Urgell que té com a objectiu preservar els béns sacroartístics de la catedral i de les altres esglésies de la diòcesi, en coherència amb la seua funció cultural i religiosa. Així mateix, promou el coneixement, l’estudi i la difusió de les obres, contribuint al creixement cultural i espiritual.