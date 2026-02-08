FESTES
Carnaval amb el Brut i la Bruta
La festa de disfresses més irreverent arranca a Torà i obre les celebracions a Lleida. Un pregó satíric critica el govern local i s’escenifica la col·lecta que es feia al segle XVII
Torà va inaugurar ahir el Carnaval a Lleida amb la seua peculiar festa de la Llordera –també coneguda com del Brut i la Bruta–, que enguany ha celebrat la 37a edició. La cita va tornar a omplir de color i tradició els carrers del municipi després que, el 2025, la pluja obligués a traslladar els actes centrals al poliesportiu. Jordi Vila, de l’organització, va destacar que aquest ha estat un dels carnavals “més multitudinaris” de Torà i va destacar que l’objectiu és “potenciar tots els actes de la festa”.
Un dels moments més esperats va ser el tradicional pregó satíric, que en aquesta ocasió va anar a càrrec de Ferran Aixalà, que va encarnar Donald Trump. Amb to humorístic, va repassar diversos temes de l’actualitat local. En aquest sentit, va criticar la inacció del govern local amb l’excusa de la falta de pressupost, les goteres al poliesportiu o que no funcioni cap font. El periodista i presentador Espartac Peran va ser el convidat especial de la jornada central. Peran va elogiar el treball voluntari de totes les persones que fan possibles les festes populars als pobles del país.
No va faltar l’escenificació del Ball Pla. El Bonic i la Bonica, encarnats per Pau Culell i Mireia Bou, van ocupar el centre de la plaça per ballar amb elegància al compàs d’un violí, mentre el Brut i la Bruta, interpretats per Sisco Lunar i Carme Santamaria, irrompien la dansa entre rialles i moviments matussers. En aquesta ocasió, el ball va ser precedit per la representació de la col·lecta que es feia al segle XVII per celebrar el Dijous Gras.
Per acabar, van agafar el relleu sis dels nou gegants de mans lliures i actuals protagonistes de la festa: Brut, Bruta, Bonic, Bonica, Lloca i Constantí, aquest últim amb vestuari renovat, que van ballar al ritme de la xaranga Damm-er.
Els ‘siluros’ regnen a Mequinensa i l’Ossa balla a la Seu d’Urgell
Un total de tretze propostes i 170 figurants van prendre divendres la pista del pavelló poliesportiu de Mequinensa amb motiu de la desfilada del concurs infantil de les Festes de Sant Blai i Santa Àgueda de Mequinensa, declarades Festa d’Interès Turístic d’Aragó. Aquesta competició per la creativitat, l’originalitat i l’elaboració artesanal d’abillaments va repartir més de 1.900 euros en metàl·lic, a més d’obsequis i regals. El primer premi va recaure en la proposta Los siluros se’n van de festival, una candidatura relacionada amb la pesca i un dels símbols del municipi. Un grup d’enormes peixos que van escombrar la pista del pavelló en la seua posada en escena. Així mateix, van destacar altres disfresses inspirades en plantes carnívores (que es van emportar el segon premi), cavallets de mar, i fins i tot Barrio Sésamo. Aquesta última proposta va ser triada per votació del públic assistent com a millor espectacle, sent la primera vegada que es posava en marxa aquesta categoria.D’altra banda, la Germandat de Sant Sebastià va donar ahir el tret de sortida a la celebració del Carnaval de la Seu d’Urgell. Ho va fer amb la quarta edició del Ball de l’Ossa, tradició que va recuperar l’any 2023, després de romandre desapareguda durant un segle. Diferents personatges i activitats van acompanyar durant tot el matí l’Ossa pel mercat de la capital de l’Alt Urgell, informa C. Sans.