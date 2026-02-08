SEGRE

El cos trobat en un habitatge de Llívia era d’una dona

El cos trobat en un habitatge de Llívia divendres passat era d’una dona i no d’un home, com va informar per error aquest diari en l’edició de dissabte. Segons van informar fonts pròximes de la víct ima, les inicials de la qual eren M.M.V., tenia 71 anys, era l’única resident de l’habitatge, situat al carrer Coma de Santa Fe, i feia diversos dies que havia mort. Els Mossos d’Esquadra han iniciat una investigació per aclarir-ne les causes. Els agents van inspeccionar la casa divendres al migdia i van descartar que hi hagués signes de criminalitat.

