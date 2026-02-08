SEGRE

Desarticulat un grup criminal a Lleida especialitzat en assaltar habitatges arreu d'Espanya

Se'ls imputa 25 delictes de robatoris amb força a Barcelona, Girona, Madrid, Àlaba, Guipúscoa i Cantàbria

Pla de detall del lateral d'un dels nous vehicles dels Mossos d'Esquadra presentats al Complex Egara, el dia 11 de novembre de 2021.

Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han dut a terme un operatiu conjunt per a desarticular un grup criminal itinerant especialitzats en robatoris amb força a domicilis arreu d'Espanya.

El grup, format per quatre persones, ha quedat detingut a Lleida mentre tornaven del País Basc. També s'hi van recuperar més de 6.000 euros en efectiu, joies i altres objectes de valor valorats en més de 100.000 euros. En total, se'ls imputa 25 delictes de robatoris amb força a Barcelona, Girona, Madrid, Àlaba, Guipúscoa i Cantàbria.

Pel que fa al seu modus operandi, assaltaven els domicilis de nit, aprofitant l'absència dels propietaris a l'interior, i hi accedien saltant les tanques perimetrals i forçar alguna de les finestres. Com que era un grup itinerant a escala nacional, podien arribar a dur a terme campanyes de fins a cinc dies, on cometien entre quatre i cinc robatoris en una mateixa tarda.

La investigació va començar al mes d'octubre del 2025, després d'un augment de robatoris en domicilis a la Comunitat de Madrid, tots amb el mateix patró d'actuació. Després, es va poder esbrinar que l'organització criminal estava establerta en un habitatge de la localitat de Barcelona i tenia un vehicle que feia servir per cometre els delictes.

