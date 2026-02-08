INICIATIVES
Llibres per atansar els més petits al sector agrari
El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, va fer balanç dilluns passat del projecte Un llibre, una llavor. Llegir per transformar a la llibreria El Genet Blau, en un acte amb alumnes de l’Escola Príncep de Viana de Lleida. La campanya, iniciada el gener del 2025, recorre tot Catalunya per atansar nens i joves al sector agroalimentari. Segons va remarcar Ordeig, “si volem un sector agroalimentari fort, cal que els nens el sentin com a propi”.