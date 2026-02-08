CERTAMEN
Patrimoni natural i artístic, protagonistes del Pica d’Estats
La 36a edició premia 8 projectes amb la col·laboració del Col·legi de Periodistes
Els vuit guanyadors de la 36a edició del Premi Pica d’Estats –en el qual el Patronat de Turisme de la diputació de Lleida reconeix els millors treballs periodístics que promocionen els atractius turístics del Pirineu i les terres de Lleida– es van revelar ahir al migdia després d’una intensa deliberació del jurat, que es va prolongar durant més de tres hores. Entre els guardonats, destaquen una sèrie de reportatges sobre la ruta de muntanya Carros de Foc del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici; un reportatge gràfic sobre el riu Noguera Pallaresa; i un altre reportatge, en aquest cas, radiofònic, sobre la central de Camarasa. Aquesta edició del Pica d’Estats (dotada amb 6.000 euros per a cada categoria) va rebre un total de 112 originals. El jurat en va destacar la qualitat i la gran varietat de temàtiques proposades, des de rutes de muntanya i esquí fins a turisme familiar i infantil, o turisme basat en les centrals hidràuliques.
“Arribar a un acord sempre és un repte, hem debatut en profunditat sobre periodisme i els seus gèneres, però és tot un honor poder-ho fer”, va valorar la presidenta de la taula del jurat, Laura Alcalde, periodista i presidenta de la delegació lleidatana del Col·legi de Periodistes. De fet, aquesta era la primera vegada que el certamen comptava amb la col·laboració del Col·legi. A més, Alcalde va assegurar que la col·laboració amb el Col·legi de Periodistes “ha estat un èxit perquè hem pogut resoldre les dificultats burocràtiques que suposava la presentació de les candidatures, una cosa que ens preocupava molt, encarregant-nos de la recepció des de la seu de Lleida”. Els organitzadors del certamen van afirmar que la col·laboració entre el Col·legi i el Patronat ha vingut per quedar-se.
Per la seua part, Joan Talarn, president de la Diputació, va dir que el certamen realça “els valors més importants que tenim com a territori” i que contribueix a difondre’ls. Enguany, a més, va destacar la categoria Millor treball de premsa internacional, ja que Alcalde va afirmar que “ha doblat la participació d’originals, amb un total de 24, quan l’any passat van ser una dotzena”. Marco Barneveld, de la revista holandesa WideOyster, per la publicació Winter in the Realm of Royalty, que repensa els atractius de la Val d’Aran des d’àmbits com la història, el paisatge, la naturalesa i els esports d’hivern o la gastronomia.