FESTIVAL
Siloé apuja el teló del Play Lleida
La banda val·lisoletana va iniciar ahir a la sala Biloba la cinquena edició d’aquest cicle de concerts. Actuacions fins a l’abril amb artistes de renom estatal i talents locals
El grup de pop indie Siloé va donar ahir el tret de sortida de la cinquena edició del cicle de concerts Play Lleida a la discoteca Biloba. La banda, una de les més actives i reconegudes del panorama musical del moment, va penjar el cartell de “no hi ha entrades” al seu concert a la capital lleidatana i va entusiasmar els centenars de fans que no es van voler perdre la cita. El grup de Valladolid és el cap de cartell d’un Play Lleida ja totalment consolidat que, sota la direcció artística del fotògraf i DJ Rafa Ariño, ha congregat una quinzena de bandes i artistes emergents que aniran actuant en diferents sales de la capital fins al 25 d’abril.
El següent grup que actuarà dins d’aquest cicle després de Siloé serà Verbo Odiado el divendres 20 a la sala Manolita. Després serà el torn d’Inuit i Jane Ale el dia 27; Neverland Bari el 20 de març; La Banda de Jonás el 28 de març; i Paula Milara el 28 de març, tots a la sala Manolita. D’altra banda, el 10 d’abril serà el torn d’Elena, Sil y Gasset a la sala Tocata i l’endemà actuarà en el mateix espai Anabel Lee. Així mateix, el 18 d’abril Cientocero tocarà a la Manolita, mentre que La Niña Paracaídas i Linze ho faran el dia 24. El grup que tancarà el cicle d’aquest any serà Topiloco Aviador el 25 d’abril a la Manolita. Paral·lelament, Rafa Ariño actuarà com a DJ després de les actuacions els dies 20 de febrer, 20 i 28 de març i 11 i 18 d’abril. Val a recordar que el Play Lleida va agafar el relleu de l’antic Lleida Music Festival l’any passat, i llavors va portar grups històrics com Sopa de Cabra i Celtas Cortos.