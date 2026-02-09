‘La corona d’espines’ a la Llotja de Lleida
Àngels Gonyalons, Manel Barceló i Abel Folk van ser tres dels actors que ahir van protagonitzar la representació de l’obra teatral La corona d’espines, de Josep Maria de Sagarra, a la Llotja de Lleida. El director Xavier Albertí recupera i redescobreix amb el muntatge un dels grans èxits del patrimoni teatral català. Situada a Solsona a finals del segle XVIII, l’obra narra els embolics d’un acord de matrimoni entre una pubilla i un jove sense pares, en què es barregen necessitat de diners i també algunes sospites.