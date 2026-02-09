Èxit de la primera edició de la marxa ‘Aitona mou-te contra el càncer’
Més de 150 persones van participar ahir en la primera marxa solidària Aitona mou-te contra el Càncer. Organitzada per la junta local de l’Associació Contra el Càncer i amb la col·laboració de l’ajuntament, els participants, que van lluir una samarreta dissenyada per a l’ocasió, van fer una ruta de sis quilòmetres. La recaptació dels diners de les inscripcions i dels comerços col·laboradors es destinarà íntegrament a l’Associació Contra el Càncer.