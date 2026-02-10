GASTRONOMIA
L’escudella, protagonista del Fòrum Gastronòmic de Girona
El Fòrum Gastronòmic de Girona va obrir ahir les portes amb una edició centrada en l’escudella i la carn d’olla. Un dels primers actes va ser una ponència i taula redona sobre la importància d’aquest plat, en què també hi va haver presencia lleidatana com la del xef Sergi de Meià, de la Fundació Coma de Meià. Mentrestant, la primera jornada del Fòrum Gastronòmic de Girona també va comptar amb el concurs nacional de pilota i botifarra negra, amb carnissers de tot Catalunya. Entre les figures destacades que hi van participar ahir es trobaven Josep Roca i Carme Ruscalleda.
Així mateix, es va celebrar el concurs de Millor Sommelier de Catalunya, amb la participació de Joan Seuma Perat de Rosselló i Jordi Martínez Llordella de Guissona. L’organització tenia previst anunciar el guanyador o guanyadora en el sopar de la Nit del Sommelier. Fins demà, el certamen reunirà més de 150 ponents i més de 200 empreses expositores que conviuran amb nombroses activitats, degustacions i concursos.