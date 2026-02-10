JOVENTUT
Més addicció al joc entre els nois de 14 a 18 anys
Afecta el 8,4% i es dispara de forma online. Un 21% juga de forma presencial, malgrat tenir l’entrada prohibida
El 8,4% dels nois d’entre 14 a 18 anys presentava addicció al joc d’atzar el 2025, un percentatge que dos anys abans se situava en el 6%, mentre que entre els que juguen en línia l’ús problemàtic assoleix gairebé el 30% davant del 23,5% del 2023. Les apostes esportives, les màquines d’atzar i els jocs de cartes amb diners o ruleta, són les seues preferències i les xifres són més grans en els nois que en les noies –en joc online el 20,7% d’homes davant del 5,3% de dones i en presencial, el 29,5% de nois davant del 12,3% de noies–. Són dades de l’informe sobre addiccions comportamentals i altres trastorns del Pla Nacional sobre Drogues presentats ahir amb els resultats de l’Enquesta sobre Ús de Drogues en Estudiants d’Ensenyaments Secundaris feta a 35.256 estudiants de 14 a 18 anys.
L’enquesta assenyala que l’any passat el 13% dels estudiants de Secundària van jugar a jocs d’atzar online, i un 21% ho va fer de forma presencial, malgrat que l’accés de menors a les cases d’apostes està prohibit.
A més, el 27,7% dels estudiants que van jugar online el 2025 tindrien un potencial joc problemàtic, dada superior als estan en aquesta situació després de jugar de forma presencial (21,5%).
Respecte a les xarxes socials, el 15,3% dels estudiants presenta un ús problemàtic, amb un impacte lleugerament més alt en les noies (15,7%). L’ús de videojocs es manté molt estès i s’estima que un 8,6% dels nois podria presentar una possible addicció davant d’un 1,8 en el cas de les nenes.
Quant a la pornografia, el 2025 disminueix el seu consum encara que més de la meitat dels joves enquestats declara haver-la utilitzat l’últim any: el 4% dels estudiants presenta addicció.