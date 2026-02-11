OBITUARI
Mor Fernando Castelló, històric president de Granja Castelló
La seua activitat es va estendre al vi, la construcció i les renovables
Fernando Castelló Clemente, històric president de l’empresa làctia Granja Castelló i partícip de la consolidació industrial d’aquest sector a Mollerussa, va morir ahir a Barcelona als 80 anys d’edat. Nascut a Lleida el 1945, es va incorporar la dècada dels setanta a l’empresa familiar. Aquesta s’havia establert a la capital del Pla el 1934, per la proximitat a zones de producció lletera i per les bones comunicacions per carretera i ferrocarril.
Fernando Castelló Clemente
Fernando Castelló Clemente
Amb el temps, la llet condensada sota la marca El Castillo va assolir cobertura nacional i va arribar a ser la segona marca del mercat. El 1968 es va constituir Lenosa per instal·lar una planta a Lleó, inicialment centrada en llet condensada i més endavant en llet líquida envasada.
Aquell any es va iniciar a Mollerussa la fabricació de llet en pols. El 1970, la companyia va començar a Mollerussa la producció de llet esterilitzada en botella de plàstic. En l’actualitat, l’activitat i la marca El Castillo s’enquadren en el grup Lactalis a Catalunya.
Empresari i docent
Castelló va ser enginyer industrial i va combinar la gestió empresarial amb la docència: va exercir com a professor a l’Escola d’Enginyers i Arquitectes de Friburg, a Suïssa.
Al llarg de la seua trajectòria professional va exercir diferents llocs executius i de direcció en societats del sector lacti, i també en l’àmbit de la distribució alimentària, contribuint a impulsar models de gestió i expansió propis d’una indústria en plena transformació.
La seua activitat es va estendre també al sector vinícola. Els cellers Castell del Remei, Tomàs Cusiné, Cérvoles Celler i Cara Nord lamentaven ahir la pèrdua del seu “amic i soci”. També va estar vinculat a companyies relacionades amb les energies alternatives i la construcció, entre d’altres.
A Mollerussa, el seu cognom queda lligat al patrimoni local i a una iniciativa recent: la Residència Jardins Cal Castelló, construïda als jardins de la casa familiar. El jardí i el xalet de Cal Castelló són ara de propietat municipal, i el nou equipament ha rebut els primers usuaris.
El vetllatori se celebrarà al Tanatori de Sant Gervasi de Barcelona des d’avui a les 17.00 fins demà a les 13.00. La cerimònia tindrà lloc al Tanatori de Sant Gervasi demà dijous a les 13.00. També està prevista una missa funeral a l’església de Mollerussa, amb data encara per concretar.