CELEBRACIONS
Els infants de Lleida celebren el Carnaval tot i la pluja
Bellpuig estrena l’apartat infantil de la festa amb els alumnes de les escoles. Agramunt celebra quaranta anys amb la projecció d’un documental i la presentació d’un gegant
Ni la pluja va aconseguir frenar les ganes de gresca. A Bellpuig, més de 500 alumnes d’Infantil i Primària van participar en la nova festa del Carnaval escolar, amb el lema Revolta Animal. El poliesportiu es va omplir de girafes, granotes, pollets, lleons, cocodrils, mussols i zebres, mentre els grans de 6è van animar amb una batucada. Tots ells van desfilar i van saludar la Turi, el nou personatge del Carnaval infantil de Bellpuig. La pluja va obligar a traslladar la celebració al pavelló. La proposta del Pla Educatiu d’Entorn (PEE) va ser molt ben acollida per les famílies. Les disfresses, elaborades amb cartró reciclat, van reflectir el compromís mediambiental de les escoles verdes.
A Tàrrega, la Toltes va tornar a ser la protagonista del Carnaval infantil. La festa, que va reunir nombroses famílies, es va traslladar als porxos de la plaça de les Nacions i a l’antiga estació d’autobusos per la pluja. Va comptar amb xocolatada solidària i espectacle de la Toltes i els Poca-soltes, sense desfilada. Com a novetat, els participants podien adquirir una tassa metàl·lica amb el lema Xocolata a l’orinal, iniciativa que busca recuperar la vella tradició de la ciutat de menjar el xocolate en aquest recipient. A continuació va tenir lloc la pujada del Burro de Targa al campanar. Avui s’espera l’acte central del Carnaval: la gran rua amb 1.450 persones distribuïdes en 74 comparses. Ahir i avui també se celebra el Comerçtoltes.
També es va iniciar el Carnaval a Agramunt amb la festa de les escoles. L’acte central va ser el pregó i la projecció d’un documental sobre els 40 anys d’aquesta festa. A més, es va presentar el Calçotet gegant, que representa el fill del Rei Carnestoltes i la Xurripampi, ja gran. A la tarda es van estrenar tallers infantils i un espectacle de màgia. Tots els actes es van traslladar al pavelló per la pluja.
A Lleida, ahir es va celebrar la tradicional Marató de l’Ou i per avui està prevista la gran rua. La Paeria porta a terme tasques preventives de revisió i manteniment de l’arbratge situat al recorregut de la desfilada com l’avinguda Doctora Castells, els Camps Elisis i l’aparcament de Fira de Lleida. Els actes cancel·lats dijous pel vent es faran dilluns. A la Granja d’Escarp, la festa es va cancel·lar pel vent i no es descarta que això passi en altres municipis a causa de les condicions meteorològiques.